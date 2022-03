Bioserie de Vicente Fernández recauda 29 millones a pesar de pelea legal con familia del cantante

MÉXICO.- A pesar de los intentos de la familia Fernández por detener la transmisión de la serie El último rey: El hijo del pueblo, basada en la biografía no autorizada del cantante Vicente Fernández, en su primera semana de transmisiones la producción de Juan Osorio ha alcanzado altos niveles de rating.

El día de su estreno, en medio de una controversia por la demanda que interpuso la familia en contra de la empresa Televisa Univision, argumentando el uso sin autorización de la marca registrada Vicente Fernández, al menos 8 millones de espectadores vieron el primer capítulo.

"Hubo mucho estrés, hubo mucha tensión, pero al final del camino me tengo que centrar en lo que es la producción para hacer un producto de calidad, todo lo que está al margen de esto no me corresponde a mí ni es mi función", aclaró Osorio durante una función de presentación con el elenco de la serie.