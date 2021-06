Billie Eilish causa "sensación" en redes con "Lost Cause"

LOS ÁNGELES, California. – Billie Eilish, cantante y compositora estadounidense, “encendió” las redes luego de publicar su más reciente video musical para “Lost Cause”, donde deja atrás a su ropa holgada para tomar un look distinto.



El video, dirigido por la propia Billie Eilish, muestra una pijamada con algunas chicas en la que juegan lanzando dardos, comen algunos aperitivos, pero de un momento a otro, todo se descontrola. Sobre esto, los fans no dudaron en elogiar la canción y otros aseguran que el video celebra a la comunidad LGBTQ+, pues estamos en el Mes del Orgullo.

Al momento, el video cuenta con más de 8 millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de los usuarios aclamando la canción que forma parte de su próximo álbum “Happier than ever”, el cual será lanzado el 30 de julio en plataformas digitales.



Reacción de los fans en redes sociales



Este no es el primer video que dirige Billie Eilish, pues ya había estado a cargo de la dirección de distintos temas como “Therefore I Am”, “Everything I Wanted” y “Your Power”.



Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales con distintos memes y respuestas al video, causando sensación en Twitter.