Billie Eilish anuncia gira mundial “Happier Than Ever”

CIUDAD DE MÉXICO. – Billie Eilish, reconocida cantante estadounidense, ha causado expectativas en los fanáticos, pues anunció su gira mundial para promocionar su nuevo álbum “Happier Than Ever”, la cual comenzará en febrero del próximo año.



Con el regreso de los conciertos y los festivales musicales (regulados por estrictas medidas sanitarias), la intérprete de “Bad Guy” reveló que su próxima gira comenzará el 3 de febrero en Nuevo Orleans, además, después de pasar por distintas ciudades de EU, cruzará el océano para continuar con los conciertos en Europa y Reino Unido a partir del 3 de junio.

“Happier Than Ever” será la secuela de su álbum debut y llegará el próximo 30 de julio a las plataformas digitales.



Las entradas para el tour saldrán a la venta el próximo viernes 28 de mayo a las 12:00 Hrs (Local) en Estados Unidos y Canadá, y a partir de las 10:00 Hrs (Local) en Reino Unido y Europa.



Happier Than Ever de Billie Eilish



Happier Than Ever es el nombre del segundo álbum de estudio de la cantautora estadounidense Billie Eilish, el cual será lanzado el próximo 30 de julio.



El álbum será la continuación de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) y será precedido por el sencillo “Thefore I Am”.



“Therefore I Am” fue estrenado en noviembre del año pasado y alcanzó el puesto 2 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.



El nuevo álbum contará con sencillos como “My Future”, “Getting Older”, “Your Power”, “Male Fantasy”, “Goldwing”, “Everybody Dies”, entre otros.