Billie Eilish anuncia fecha para su segundo álbum

ESTADOS UNIDOS.- Billie Eilish rebosa felicidad en redes sociales, luego de anunciar que, por fin, lanzará su segundo álbum de estudio.

La famosa ganadora del Grammy no sólo dio a conocer la fecha de la publicación de su nuevo disco, sino que este 29 de abril, también estará disponible la primera canción del mismo.

“Happier than ever”, es el nombre de su nuevo material discográfico que verá la luz el 30 de julio, a dos años de haber debutado en la música con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La cantante compartió una foto de sí misma con su cabellera rubia y corta, vestida con un sueter holgado que deja al descubierto un hombro, y posa mirando hacia arriba para dejar ver sus lágrimas cayendo.

“Esta es mi cosa favorita de todo lo que he creado y estoy muy emocionada y nerviosa y me encantará que la escuches. Ni siquiera puedo decirte. Nunca sentí tanto amor por un proyecto como por este. Espero que sientas lo que yo siento”, escribió en la descripción de foto.

Su título, claramente irónico, da a entender que las letras de las canciones continúan con la vibra oscura, a veces juguetonamente oscura, con el que se presentó hace dos años. Todos los temas musicales serán compuestos, nuevamente, por su hermano Finneas.

Eilish le dijo a Stephen Colbert en febrero que había grabado un nuevo álbum durante el encierro por la pandemia del coronavirus.

"No creo que hubiera hecho el mismo álbum, ni siquiera el álbum, si no fuera por el Covid", le dijo a Colbert. “Eso no significa que se trate de Covid en absoluto, es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, eres diferente. Así es como es. Entonces, tengo que agradecer a Covid por eso, y eso es todo ".