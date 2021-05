Sorprende Billie Eilish en lencería para Vogue

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dejar a todos atónitos con su nuevo video clip donde aparece con una anaconda, la joven cantante de 19 años, Billie Eilish no para de sorprender a la audiencia.

La aclamada artista cambió la ropa suelta y holgada por un atuendo en lencería y vestuarió de 'época' para la portada de la edición inglesa de Vogue.

"Billie vino con una idea. Se preguntó: '¿y si quisiera mostrar más de mi cuerpo por primera vez en una historia de moda? ¿Si quisiera jugar con la corsetería y deleitarme con la estética de las pin-ups de mediados del siglo XX, que siempre he amado?'", señaló a modo de confesión Edward Enninful, editor en jefe de 'British Vogue'.

La sesión, estilizada por Dena Giannini, es un terreno nuevo para la joven de 19 años. Inspirada por Betty Brosmer, las bellezas ilusionistas de Horst y las modelos con medias capturadas por Elmer Batters, el momento de Billie de ‘pin-up clásico y antiguo’ está a eones de distancia de los coordinados de alta costura influenciados por el rap que se han convertido en su firma.

Su transformación, completa con los exquisitos corpiños de Alexander McQueen, Vivienne Westwood y Balmain, coincide con una nueva y escalofriante canción que enfrenta a los abusadores que explotan a las niñas menores de edad, y ve a Billie tomar el control de su propia narrativa. ‘No me conviertas en un modelo a no seguir porque estás excitado por mí’, le dice a Snapes. ‘Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería quitarte ningún respeto’.

‘Literalmente, nunca he hecho nada en este ámbito’, le dice la cantante Billie Eilish a Laura Snapes en la edición de junio. ‘Ya sabes, además de cuando estoy sola y toda esa mie*da’.

"Había llegado el momento de algo nuevo. Habiendo aprendido su fantasía de moda, nos pusimos manos a la obra. Billie colaboró estrechamente con el equipo de aquí, dirigido por la directora de estilo Dena Giannini, para encargar a diseñadores de Gucci, Alexander McQueen, Valentino y Burberry una serie de estilos personalizados", añadió Enninful.

"De repente eres hipócrita si quieres mostrar algo de piel, eres una fácil, una p*rr* y una puta. Si lo llego a ser, entonces estaré orgullosa. Todas las chicas y yo somos putas, jodáns*. Ya saben chicas, demosle vuelta a eso y empoderemonos gracias a todos esos comentarios." pic.twitter.com/z6NsviDCEG — �������������������� (@RayferTuBebe) May 2, 2021

El resultado, aunque muy alejado del que Eilish ha desarrollado en su carrera hasta ahora, no deja de tener su sello personal, pues las imágenes terminan siendo sumamente elegantes y únicas.