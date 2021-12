Biby Gaytán regresa a la televisión al lado de Juan Osorio, en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso de Biby Gaytán a la televisión es casi un hecho y será bajo el resguardo de Juan Osorio, donde interpretará a uno de los personajes más icónicos en la carrera de María Victoria.

Se trata del personaje de “Inocencia”, el cual María Victoria hizo famoso en la película “La Criada Bien Criada”, de 1970 y que en 1972 se llevó a la pantalla chica como telenovela.

En una entrevista que el productor otorgó a los medios y que fue publicada en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes, comentó que ya está casi todo listo para hacer la presentación oficial de la serie que protagonizará la extimbiriche.

Biby está ya casi adentro, vamos a hacer la que ahora se llama, ‘Despacito, Muy Despacito’, es la serie de ‘La Criada Bien Criada’, Bibi va a ser la protagonista, y la verdad es que estoy encantado con ella de haber trabajado con ella el piloto”, dijo.

Osorio destacó que hizo una gran mancuerna con Eduardo Capetillo, quien en todo momento estuvo al pendiente de su esposa, del guión y de cómo se desenvolvía frente a las cámaras para interpretar el personaje.



Eduardo Capetillo estuvo al pendiente de Biby Gaytán

Al cuestionarlo sobre si le incomodaba que el marido de Biby Gaytán estuviera al pendiente de cada paso que de su esposa, como se ha dicho desde siempre y que se le ha señalado de machista y celoso, el productor aseguró que Capetillo es muy profesional y lo considera un gran aliado.

“El señor Capetillo es una gente muy respetuosa, leyó el guión, escuchó la propuesta y lo único que te puedo decir es que estuvo en las grabaciones, me apoyó todo el tiempo, orientó a Biby, le decía: ‘No, por ahí no, mira, has esto’, entonces, yo tengo un gran aliado con el señor Capetillo”, aclaró.

Juan Osorio detalló que, aunque el proyecto es una historia que hizo famosa María Victoria, no es una serie biográfica de la actriz, de 88 años de edad, sino una serie de comedia semanal, la cual se presentó a la empresa Televisa, la cual decidirán cuándo le darán “luz verde” para el rodaje.