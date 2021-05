Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo: ¿Por qué discutieron en el estreno de su programa?

CIUDAD DE MÉXICO.- No importa qué tan perfecto se vea una pareja, siempre tienen peleas, o al menos eso quedó en claro en el primer capítulo del reality show de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, donde la pareja tuvieron una acalorada discusión.

El programa “Bibi y Eduardo, el reality”, el actor y la ex integrante de Timbiriche pelearon fuertemente cuando trataban de planear su boda de plata, lo que los llevó a tener un incómodo momento que quedó grabado ante las cámaras.

En el estreno de esta producción, donde también participan sus cinco hijos y doña Mari, madre de Bibi, ambos comenzaron a discutir los pormenores de su fiesta para celebrar su 26 aniversario, algo que la famosa quería hacer en grande, pero el actor de “Soy tu Dueña” no estuvo de acuerdo.

Pese a todo, Gaytán comenzó a organizar el gran día con ayuda de dos wedding planners, quienes le sugirieron hacer algunos cambios en su rancho para poder recibir a sus 1000 invitados, algo a lo que Capetillo se opuso rotundamente, pues querían utilizar las caballerizas como baños.

“Vamos a estar sufriendo y sí llegamos a 1800 o 2000 aquí sin bronca. Ahí sí no te va a faltar nadie, ya te aguantaste 26 años esperando la fecha, como para no celebrarlo” indicaron los organizadores.

Pero Eduardo intervino e incluso pidió a los camarógrafos que dejaran de grabar la escena mientras discutía con su esposa.

“Oye nenita me parece que es una insensatez esto que estás haciendo… Dame chance tantito, ahorita no graben por favor. Sí quiero festejar 26 años, pero no quiero hacerlo con mil 400 personas que me quiten la plaza, estos tipos (los wedding planners) quieren llegar a hacer los que se les pegue la gana”, comenta Eduardo Capetillo.

Pero Bibi reaccionó bastante mal, e incluso le recriminó a su esposo que le hablara así en frente de las personas.

Te pasas, cómo te pones a hablarme así delante de toda la gente, por eso luego creen que eres un furibundo. Tú tienes la culpa, todo se puede decir bien dicho. ¿Cuál es el problema? Si a mí me da tanta ilusión que están nuestros hijos, que estamos bien, sanos y podemos disfrutar ahorita”, sentenció la cantante.

Al final, Eduardo le ofreció disculpas por su forma de hablarle, algo que ella aceptó y terminaron haciendo las paces.