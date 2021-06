'Fue un melanoma': Eduardo Capetillo afirma estar libre de cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano Eduardo Capetillo agradeció a sus seguidores la preocupación que le externaron tras conocerse que padeció cáncer de piel e indicó ya estar libre del padecimiento y con los cuidados necesarios.

El galán de telenovelas como "Alcanzar una estrella" ofreció una entrevista a su hija Ana Paula para su canal de YouTube en el cual habló sobre su vida personal, profesional y ahí abordó el tema de su enfermedad, de la cual no detalla en qué año fue.

“Las personas de piel blanca tienen que tener mucho cuidado con los rayos solares, queridos amigos me dio cáncer de piel por asolearme tanto. Entonces mi dermatóloga me dijo que nunca más me puede dar un rayo solar”, refirió en el video el también esposo de la cantante y actriz Bibi Gaytán.

Tras esta revelación, sus fans comenzaron a llenar sus redes de mensajes de aliento, pensando que aún padecía de cáncer, por lo que el actor utilizó las mismas para aclarar que está libre de ese padecimiento, pero debe mantenerse con cuidados especiales.

“Quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer), esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección.

“Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente, para mí, no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias”, escribió en su cuenta de IG el protagonista de “Marimar”.