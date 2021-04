Las reglas “extremas” que siguen Eduardo Capetillo y Biby Gaytán para un matrimonio exitoso

CIUDAD DE MÉXICO. – La pareja de celebridades, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, han demostrado tener uno de los matrimonios más estables del medio artístico, por lo que al cuestionar al actor sobre el “secreto” para tener una relación fuerte y duradera, Capetillo reveló ciertas “reglas” que los cónyuges deben seguir.



Durante la transmisión del programa “De Primera Mano”, el actor compartió que la transparencia ha sido el ingrediente secreto tras el éxito de su matrimonio, confesando que había ciertas razones por detrás.



“Es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia. La fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor, esa es tan grande y poderosa que los científicos no la han podido medir… “, compartió el actor mexicano.



Tras varios obstáculos y momentos que han fortalecido su relación, Capetillo reveló que, después de 28 años juntos, han vivido grandes dificultades, como pérdidas de seres queridos, la distancia por el trabajo y cientos de momentos felices y “llenos de satisfacción”.



Ante las palabras del actor, el conductor Lalo Carrillo reveló algunos detalles del matrimonio de Eduardo con Biby, asegurando que ambos se han impuesto reglas estrictas para mantener una relación “sana y duradera”, Carrillo aprovechó el momento para hablar de la ocasión que fue a MYST, donde también estaba la esposa del actor, y entre plática y “chisme” se enteró se su reglamento:



“Ellos tienen un acuerdo, cuando conocen a una persona que no es del círculo de amigos o del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con un desconocido, Bibi Gaytán no puede sostener una conversación por más de diez minutos con ni hombre ni mujer, porque quieren mantener ese núcleo cerrado”, reveló Carrillo, causando la impresión e incredulidad de sus compañeras.