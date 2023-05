Belinda y Babo tendrán una colaboración

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente Belinda estuvo compartiendo algunas de sus conversaciones privadas que tiene desde su cuenta de Instagram y sorprendió cuando mostró con quien se mensajea, pues se trata de Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo.

En estas conversaciones que compartió se muestra un video que Babo le mando donde le enseña una canción, cosa que, por lo que Belinda mencionó, suele hacer mucho, pues es un hombre muy creativo con el que intercambia ideas musicales con frecuencia.

"Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", dijo al mostrar dicho video.