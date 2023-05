Peso Pluma y Belinda desatan rumores tras seguirse en redes

Ciudad de México.- Peso Pluma y Belinda generaron especulaciones después de que trascendiera que los artistas comenzaron a seguirse en sus redes sociales.

En la emisión del programa Hoy Día, la conductora expresó que no sería raro si la cantante estuviera interesada en él, ya que anteriormente ha tenido amoríos con figuras del regional mexicano.

Todo inició cuando la cantante comenzó a seguir en redes sociales a Hassan, nombre de pila de Peso Pluma, y él hizo lo mismo… Ella poco después compartió un video promoviendo un concierto, pero lo que llamó la atención fue que se escuchaba de fondo una canción de Peso Pluma”

Explicó la presentadora.

Posible colaboración

Debido a que el nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija ha sido tendencia las últimas semanas, Menchaca no descartó que este “follow” entre los intérpretes también podría tratarse de alguna colaboración musical entre los famosos.

No obstante, Penélope no descartó la idea con respecto a que Belinda estaría interesada en el intérprete de “Ella baila sola” en un plano más personal que profesional.

“La realidad es que (Belinda) tiene un típico gusto por el regional mexicano, Lupillo Rivera, Nodal; Peso Pluma no sería nada extraño. Ya anduvo con Lupillo, ya anduvo con Nodal, no veo por qué no podría querer andar con él”, finalizó la conductora de televisión.