Belinda se preocupa por fan en pleno concierto

Ciudad de México.- Belinda sigue mostrando la cercanía que tiene con sus seguidores, aunque el mes pasado fue lesionada por un fan en el escenario.

Aunque días posteriores de dicho encontronazo fue acosada por su incondicional, ahora la cantante dejó ver que no sería un impedimento para seguir en contacto con la gente de sus presentaciones.

En un video que circula la internet, se puede ver a Beli preocupada por un fan en la Feria de Aguascalientes, ya que el señor se mostraba conmovido en el espectáculo.

¿Por qué llora señor?, ¿está llorando o se está riendo?, es que no entiendo esa expresión. ¿Está feliz o qué pasa hombre?, no me asuste, ¿qué le pasa?, ¿está feliz verdad?”