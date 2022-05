Belinda revela cómo se encuentra en las cuestiones del amor

Ciudad de México.- Belinda rompió el silencia y confesó como se encuentra en las cuestiones del amor.

A meses de su ruptura con Christian Nodal, la cantante abrió su corazón a la prensa.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premio Platino, la intérprete fue cuestionada por el reportero del programa Sale el Sol sobre cómo se encuentra, y esto respondió:

Belinda dice estar feliz

“Está feliz, ¡estoy tan contenta!, porque de hecho hoy voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte, que es un súper actor que admiro demasiado, así que muy agradecida y contenta”.

Al respecto de sus recientes declaraciones con relación a que abandonaría México para vivir en su tierra natal, la artista comentó:

“Me quedó a vivir aquí por trabajo, por supuesto, estoy viviendo aquí una temporada, pero es porque tengo varios proyectos, no puedo decir todavía los proyectos que son, pero es por trabajo y me gusta España, es un país muy bonito, es una temporada, hay que ser como nómada, hay que estar donde el trabajo te llama”.

Belinda externa su amor por México

Sin embargo, la ex de Nodal sigue externando su amor por México, y luego de su presencia en un programa español donde justificó a los mexicanos por su forma de hablar, Beli reveló qué es lo que más extraña del país azteca.

“Cada uno tiene su personalidad y México es México, siempre lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Tengo mucho talento de voces por eso he hecho doblaje en pelis de animación, porque es parte de mí, me encanta, yo soy fan del doblaje y de hacer estos personajes y lo que más extraño estando aquí en España, es esa voz por las mañanas que es ‘tamales oaxaqueños, tamales calientitos’, ¡quiero oír esa voz!, la extraño, no saben cómo la extraño, esa parte tan maravillosa que solo México, ¡ay!, pero ¡cómo quiero unos tamales oaxaqueños!”, manifestó.

Fue el pasado 12 de febrero cuando Christian Nodal empleó las redes sociales para confirmar el fin de su compromiso con Belinda, a pesar de que ambos manifestaron estar muy enamorados. A pesar de los rumores sobre los posibles motivos de su truene, hasta ahora se desconoce qué fue lo que los llevó a tomar caminos separados en la vida.