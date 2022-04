Belinda mira nopor en vivo y conoce a Jordi el Niño P"ll#

La cantante Belinda conoció en un programa en vivo a uno de los actores más grandes que ha dado España.

Ya que la cantante se encuentra en el viejo continente, fue invitada al programa La Resistencia, dedicado a la comedia, y hasta defendió a México el país que la vio crecer, al imitar a los españoles en tono burlón de su doblaje en castellano.

Pero eso no es todo, ya que en el programa conoció a alguien que asegura le cambió la vida, y se trata del chico más famosos de la industrial del cine para adultos español y la reacción de Bellinda ante el Niño Polla fue sorprendente.

Al programa la invitaron para promocionar su nueva serie Bienvenidos a Edén, pero el conductor también quiso burlarse de la cantante y por eso decidió presentarle a Jordi.

Ambos se sentaron a disfrutar de una de las múltiples producciones en las que aparece el español, asegurando que eso no es normal, y que tendría que verlo en persona para cerciorarse que es verdad.

No mam.. sí es cierto… Mamá, papá, perdón que esto está pasando, me están viendo mis padres…Tenemos que ver a ese niño, si no, no es normal”, comenta, con las risas de fondo de la audiencia.