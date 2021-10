Belinda habla de su experiencia como directora en el videoclip de 'La Sin Vergüenza" de Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Christian Nodal han formado una de las parejas más polémicas del medio del espectáculo en los últimos años, desde que dieron a conocer su noviazgo, han recibido señalamientos y críticas, pero la pareja se ha dejado ver enamorada y ahora más comprometidos que nunca.

La cantante se ha caracterizado por sus diversos talentos, pero en esta ocasión en el más reciente sencillo de Christian Nodal con la Banda MS, ‘La Sin Vergüenza’, se encargó de dirgir cada una de las escenas dejando boquiabiertos a sus fanáticos.

Por medio de su cuenta de Instagram Belinda publicó una serie de imágenes de la grabación del sencillo del sonorense, donde se le puede ver trabajando y brindando consejos al cantante para posar frente a la cámara.

Además la intérprete de “Lo siento” aprovechó para agradecer el apoyo y cariño de Christian al darle la oportunidad de poner un “granito de arena” en uno de sus proyectos musicales en el que buscó plasmar: arte.

Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no sólo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello, y espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias @nodal por confiar en mi visión para contar esta historia, gracias @bandamsoficial y a “La Sinvergüenza” @reginapavon” escribió Belinda