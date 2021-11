Belinda asegura que el sencillo junto a Nodal saldrá a inicios del 2022

Ciudad de México.- La cantante Belinda desveló que después de sacar el tema 'Si nos dejan' junto a su pareja Christian Nodal hace apenas unos meses, ya están preparando una sospresa para sus seguidores.

Nodal ha presentado un problema legal con Universal Music, ya que existe una supuesta obligación de exclusividad y cesión de derechos del músico a favor del sello. Belinda aseveró que al inicio del siguiente año el nuevo sencillo interpretado por los dos llegará al público.

Sacamos el sencillo que es para su disco Forajido, que está espectacular, sale yo creo que como en un par de meses, tres meses, empezando el año yo creo. No sé si ya dije mucho, me va a regañar…”

Comentó la artista en entrevista para el programa Hoy.

¿Cuándo se estrena el sencillo de Beli y Nodal?

Sin embargo, para que no quedara duda de la aprobación que tiene de su futuro esposo para hablar de este proyecto, Beli le preguntó la fecha exacta del estreno de esa melodía, y Nodal le contestó que será el mes de febrero del siguiente año cuando salga a la luz.

Por otra parte, la actriz y cantante se dijo muy emocionada por haber podido regresar a los foros de televisión con la serie española ‘Bienvenidos al Edén’.

“Estuve 6 meses en España haciéndola, se estrena la primera temporada y me voy a hacer la segunda temporada justo cuando se estrena, entonces me hubiera encantado tener el gusto de verla, pero no (voy a poder); pero estoy muy emocionada por eso porque es mi regreso a la actuación y es una parte importante de mi también”, aseveró.