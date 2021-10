"Being The Ricardos" se estrenará el 21 de diciembre en Prime Video

Redacción Cultura.- "Being The Ricardos", la nueva película dirigida por Aaron Sorkin y protagonizada por Javier Bardem y Nicole Kidman, se estrenará el 21 de diciembre a través de Prime Video, desvela este martes la plataforma de Amazon en un comunicado.



Además de la fecha del estreno, Amazon ha difundido también un primer avance del filme en el que se pueden ver las primeras imágenes de la cinta, que recrea la historia real de la estrella de la televisión Lucille Ball (Nicole Kidman) y su marido, el actor cubano Desi Arnaz (Javier Bardem).

Aaron Sorkin, ganador de un Óscar por el guion de "The Social Network" ("La red social"), es el guionista y director de esta película, en la que Kidman y Bardem dan vida a la pareja formada por Ball y Arnaz, que triunfó en la comedia televisiva "I Love Lucy" ("Te quiero, Lucy") (1951-1957).



A través de una visión reveladora de la compleja relación romántica y profesional de la pareja, la cinta narra una semana concreta de la producción del programa "I Love Lucy" mientras muestra a los personajes de Lucille Ball y Desi Arnaiz en uno de sus momentos más tensos y críticos.



Además de Kidman y Barden, en "Being the Ricardos" también participan Jake Lacy, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale y Alia Shawkat.