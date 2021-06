Tony Hale: "Fue muy surrealista ver a Nicole Kidman interpretar 'Lucille Ball'"

ESTADOS UNIDOS.- En una entrevista reciente para Variety "Actors on Actors", la actriz Nicole Kidman le confesó a su entrevistador, el también actor Chris Rock, que está fuera de su "zona de confort" interpretando a Lucille Ball en la próxima película de Aaron Sorkin, "Being the Ricardos".

Pero según Tony Hale, quien interpreta al productor y guionista principal de "I Love Lucy" Jess Oppenheimer en la película, es difícil notar que tiene alguna dificultad para interpretar al icónico comediante.

"Tengo un asiento de primera fila", dijo Hale a Insider recientemente sobre su trabajo con Kidman en la película. "Fue increíble".

En la película. Kidman interpreta a Ball en el apogeo de la fama del comediante, cuando protagonizó junto a su esposo en la vida real, Desi Arnaz (interpretado por Javier Bardem), en la clásica comedia de situación "I Love Lucy" en la década de 1950.

"Estoy emocionado de que la gente esté tan impresionada como yo de cómo ella está en esto", dijo Hale sobre la actuación de Kidman. "Hubo tantos días en los que estuve parado en ese mundo y mirando a Javier y Nicole y fue muy surrealista. Hicieron un trabajo fantástico".

Sin embargo, Kidman le dijo a Rock que está en "caída libre" tratando de interpretar a la leyenda de la televisión.

"He tenido que dedicar una enorme cantidad de tiempo a Lucille Ball en este momento, porque tiene una forma muy particular de hablar", dijo la actriz australiana sobre Ball, nacida en el norte del estado de Nueva York.

También está el hecho de que, como Kidman le señaló a Rock, ella "nunca es graciosa". El ganador del Oscar y el Emmy señaló que la película de Sorkin no se centra tanto en las divertidas payasadas que hizo Ball en el programa como en lo que sucedía detrás de escena.

"Todos piensan que estamos rehaciendo el programa 'I Love Lucy', y no es así", dijo Kidman. "Se trata de Lucy y Desi y su relación y su matrimonio. Es muy profundo, en realidad".

Ball fue una de las estrellas de televisión más famosas de la década de 1950 gracias a "I Love Lucy", en la que interpreta a una ama de casa de Nueva York que sueña con ser una gran estrella y está casada con un líder de orquesta (Arnaz).

También fue pionera en la industria en ese momento, ya que fue una de las pocas mujeres en tener una compañía de producción. "Being the Ricardos" se encuentra actualmente en producción y será lanzado por Amazon Studios.