Inició el rodaje de “Being The Ricardos”, protagonizada por Javier Bardem y Nicole Kidman

CIUDAD DE MÉXICO.- Amazon Studios anunció que el pasado lunes iniciaron las grabaciones del filme “Being The Rocardos”, protagonizado por Javier Bardem y Nicole Kidman, publicó la revista Quién.

El medio destacó que la pareja interpretará a el cubano-estadounidense Desi Arnaz y Lucille Ball, quienes protagonizaron la comedia “I Love Lucy”, en el período de 1951 a 1957.

La nueva película de Amazon es del director y guionista Aaron Sorkin, director de "The West Wing", y contará también con las actuaciones de J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat y Jake Lacy.

Según se explicó en un comunicado emitido por la plataforma, la película se desarrolla durante una semana del rodaje de “I Love Lucy”, desde la lectura grupal del guion del lunes hasta el rodaje frente al público en vivo del viernes.

En esos cinco días, Lucy y Desi enfrentan una crisis que podría poner fin a sus carreras y otra que podría terminar con su matrimonio, de acuerdo a lo explicado en el comunicado.

‘Being the Ricardos' es un drama sobre las personas responsables de la realización de una de las comedias más famosas de la televisión. Espero con ansias empezar a trabajar con Nicole, Javier, J.K., Nina y el resto de nuestro gran elenco", detalló Aaron Sorkin.

La información publicada en los medios refiere a que Sorkin es uno de los autores más prestigiosos del panorama audiovisual contemporáneo gracias a los apasionados y brillantes guiones de series como "The West Wing" (1999-2006) y "The Newsroom" (2012-2014).

También es el responsable de los éxitos como “A Few Good Men”, de 1992; “The Social Network”, de 2010, con el cual se ganó al Óscar como mejor guón original; y “Steve Jobs”, realizada en 2015.

También dirigió "Molly's Game", en 2017 y con "The Trial of the Chicago 7", realizada en 2020, le valió seis nominaciones a los Premios Óscar que se celebrarán el próximo 25 de abril.