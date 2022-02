Becky G y Karol G hacen homenaje a Paquita la del Barrio en su nueva canción

MÉXICO.- El pasado 10 de febrero, Becky G y Karol G estrenaron su colaboración llamada "MAMIII", la cual ha sumado más de dos millones de vistas en plataformas digitales en menos de 24 horas de su estreno. Las cantantes han recibido miles de elogios y felicitaciones por el nuevo tema, e incluso fueron felicitadas por Paquita la del Barrio, a quien hacen un homenaje.

Por medio de sus redes sociales, Paquita la del barrio compartió un video donde mantiene una conversación con la “Bichota”, la cantante colombiana Karol G y se escucha cómo le agradece por el tema.

“Gracias por rendirme este homenaje y que mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de 2 patas !!! @iambeckyg @karolg @sonymusiclatin”, escribió Paquita en la descripción del video.

“Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa”, es el verso de la canción que hace referencia al exitoso tema de la cantante mexicana. En el video se ve el momento en el que la colombiana conoce a Paquita, a quien aparentemente visitó en su camerino. Aunque el clip no cuenta con el audio original, se puede ver que fue un encuentro conmovedor para ambas, quienes terminan abrazándose.

Por su parte, Karol G también compartió el clip de Paquita en sus redes sociales. "Omg, qué honor, reina" escribió la cantante por medio de sus historias de Instagram. También acompañó el mensaje con emojis de corazones y caritas conmovidas.

MAMIII

"MAMIII" cuenta con más de dos millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas. La cantantes G no grabaron un video musical para el estreno, pero los fans de ambas no pierden la esperanza de que haya uno en el futuro. Esta no es la primera vez que la reguetoneras unen sus voces; ya habían colaborado para la canción “Mi Mala” junto a los venezolanos Mau y Ricky; la canción fue producida por Ovy On The Drums.

El sencillo a dueto está disponible en Youtube y las cantantes han celebrado que a pocas horas de su estreno ya encabezan la lista de lo más escuchado en las plataformas de streaming musical.