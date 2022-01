Paquita la del Barrio cancela concierto por problemas de salud

Ciudad de México.- La cantante Paquita la del Barrio confesó que su salud no está bien de salud, por lo que se vio en la necesidad de cancelar su última presentación.

Paquita a través de su cuenta de instagram, publicó un video donde explicaba el mal rato que estaba pasando.

Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien... Me hicieron un tratamiento el sábado, y tengo que guardar reposo dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo”