Bárbara de Regil presume su encuentro con Arnold Schwarzenegger en gimnasio

Ciudad de México.- Bárbara de Regil compartió con sus seguidores el encuentro que tuvo en un gimnasio con el actor Arnold Schwarzenegger.

La actriz mexicana presumió su encuentro con el famoso actor en el mítico gimnasio Gold’s Gym en Venice Beach, ubicado en Los Ángeles.

Mostrando su emoción por conocer al ex gobernador de California, Bárbara de Regil contó detalles de su charla con él. “Que me lo encuentro y que le pido una foto y yo, ¡obvio no voy a desperdiciar este momento de tener mi foto con Arnold!, así que corrí a él y le dije ‘¿me puedo tomar una foto contigo?’, y yo ‘¡el tiempo que quieras aquí me espero!, y me quedé parada así media hora hasta que me dijo ‘sí, ya la foto’, y yo ‘ok’”.

Bárbara de Regil confesó que nunca hace esperar a los fans

Posteriormente, durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, la protagonista de “Rosario Tijeras” confesó que ella nunca hace esperar a sus fans e incluso comprendió su comportamiento cuando la ven a ella.

Lo empecé a grabar desde lejos y pensé: ‘ahora entiendo a todos los que llegan y me están grabando de lejos’, pero yo no hago esperar a mis fans, yo les doy la foto, digo, él es Arnold, pero yo no hago esperar a mis fans, siempre les doy la foto, a menos que esté en un momento de trabajo o algo que no pueda”.

Por último, la artista minimizó los comentarios en su contra destacando que solo le preocuparían si los mensajes fueran de su familia o alguien cercano.

“No me afectan […] como es gente que no me conoce y que habla a partir de sus inseguridades, de sus heridas, son sus opiniones desde su casa, desde su corazón hacía mí, es su opinión no mi realidad”, concluyó.