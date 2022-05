Bárbara de Regil habla de cómo se enteró su mamá de su embarazo a sus 16 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices más famosas de la televisión y en los últimos años se ha desarrollado como‘influencer’muy querida por parte del público, gracias a su contenido motivacional.

Además la actriz mantiene una de las figuras más envidiadas del medio del espectáculo, gracias a su estilo de vida, con rutinas ejercicios y manteniendo sus buenos hábitos alimenticios.

Por medio de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil realizó una dinámica en la que muchos usuarios le preguntaron algunas de sus dudas, sobre todo de su vida personal, por lo que ella decidió hablar un poco más de ellos.

Uno de sus fanáticos le cuestionó sobre cómo se había enterado su mamá sobre su embarazo cuando tenía 16 años, edad en la que en aquel entonces permanecía viviendo a lado de su padre.

Bárbara reveló que cuando se embarazó era apenas una adolescente y le habían detectado anemia, en cuanto su madre se enteró le propuso irse a vivir con ella y fue quien le ofreció una mejor dieta balanceada,

Sin embargo la actriz reveló que su madre habría soñado que ella estaba embarazada, por eso habría decidido comunicarse, por su presentimiento y efectivamente estaba en la dulce espera.

Mi mamá soñó que estaba embarazada, yo vivía en Acapulco, tenía 16 años, me habló por teléfono y me preguntó ¿estás embarazada? y yo cómo se entero si no lo he contado a nadie” comentó la artista.