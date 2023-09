Así respondió papá del Checo Pérez a quienes lo critican por ser el portavoz de Luis Miguel

Ciudad de México.- Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio "Checo" Pérez, respondió a las críticas sobre su apoyo a Luis Miguel.

Pérez Garibay se ha convertido en objeto de burlas por respaldar al cantante en medio de la controversia que lo rodea desde su regreso a los escenarios.

En una entrevista en el programa "Venga la Alegría", Pérez Garibay declaró que no le molestan las críticas y las comparaciones que le hacen con otros famosos.

Además, afirmó que continuará defendiendo su amistad con Luis Miguel sin importar los comentarios negativos.

“No, para nada, porque también me dicen lo mismo, que soy el nuevo papá del Checo y el papá de Tom Cruise, ¿si me entiendes?, entonces no, no molesta”.

Luis Miguel ya tiene quien hable por él

Pérez Garibay destacó que Luis Miguel nunca antes había tenido a alguien que hablara en su nombre, y él está dispuesto a dialogar con quienes tengan opiniones tanto positivas como negativas sobre el cantante.

El gran problema de Luis Miguel es que nunca había existido alguien que hablara por él, hoy yo puedo hablar, y si alguien quiere hablar bien o mal, yo lo puedo platicar con ellos, con mucho gusto”, declaró.

Por último, el político y empresario reiteró su ofrecimiento de una recompensa para aquellos que afirman que Luis Miguel utiliza un doble en sus conciertos.

“Como estas personas que decían que había un doble. A lo mejor Micky no los va a recibir, pero yo sí los recibo, tráiganme a quién dice que no es para que vayamos ante notario, apostamos y yo me encargo que le hagan la prueba a Micky”, manifestó.