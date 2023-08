Papá de ‘Checo’ Pérez reta a quienes aseguran que Luis Miguel usa doble

Ciudad de México.- En medio de los recientes rumores que han rodeado a Luis Miguel durante su gira, Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula Uno Sergio "Checo" Pérez, salió en defensa del cantante.

El empresario, quien asegura tener una estrecha relación con el "Sol de México", no ha dudado en responder a los críticos del artista.

Frente a las especulaciones acerca del uso de un doble en los espectáculos de Luis Miguel, Pérez Garibay lanzó un desafío contundente para respaldar la autenticidad del cantante.

A quien pueda comentar eso, que venga y yo le apuesto una Suburban, así de fácil, o sea, el que me demuestre que no es Micky, vamos a apostar una Suburban nueva 2024, y si quiere apostar otro carro lo apostamos, yo voy a que es el original”, expresó el papá de Checo Pérez durante un evento en la Ciudad de México.

Luis Miguel continúa su gira por Latinoamérica.

Críticas a Luis Miguel

En relación a las críticas sobre el uso de la manga gástrica por parte de Luis Miguel para perder peso, Pérez Garibay dejó claro su punto de vista.

“Todo lo que se diga, se hable y se comente no afecta en nada, les voy a poner un ejemplo. (Mostrando su estómago) 50 kilos menos, en 6 meses, esto es sano, es por salud, es por vida, me operé en enero, me hice la manga, no tiene nada de malo”, expresó.

Al abordar temas más personales sobre el cantante de renombre internacional, Antonio Pérez adoptó un tono humorístico en relación a los informes sobre la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, supuestamente en Argentina.

"Ay, ojalá también afirmen que mi madre está viva. Me encantaría ver eso", bromeó al respecto.

Fotos: Agencia México

Antonio Pérez defiende paternidad de Luis Miguel

Por último, el padre de Sergio Pérez afirmó que, pese a las críticas, Luis Miguel es un buen padre.

“Yo te voy a ser sincero, yo creo que el tema de los hijos es la parte más importante para cualquier ser humano, para cualquiera, y yo estoy seguro que Micky estará al pendiente siempre de todos sus hijos”, remató.