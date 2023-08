Paty Manterola recuerda su romance con Luis Miguel

Ciudad de México.- Las famosas Yuri, Ninel Conde, Paty Manterola platicaron sobre distintas anécdotas de su carrera dentro de un reality, y Manterola aprovechó para confesarle a la exGaribaldi que entre ella y Paulina Rubio le arruinaron su “romance” con Luis Miguel.

Luego de que Yuri contó que en la entrega de los Premios “Eres” Luis Miguel mostró interés por Manterola; se puso de acuerdo con Rubio para alejarlos en cuanto la actriz se fuera al baño, y Paty decidió responderle de manera contundente a la veracruzana.

Apoya romance con Paloma Cuevas

Esta anécdota provocó que Paty recordara el romance que sostuvo con Luismi durante esa época, e incluso alabó que en este momento su expareja esté junto a la diseñadora española, Paloma Cuevas.

“Micky y yo tuvimos una relación muy bonita de muchos años, y ahora me encanta verlo triunfando, me encanta verlo con una pareja que aparte conozco, yo estuve un día en la finca con Paloma, con Xavi, mi expareja, y la verdad es que se me hace una mujer maravillosa y me da muchísimo gusto que él esté triunfando que esté feliz, que esté muy bien, a mí me da muchísimo gusto”, manifestó.

Patricia Manterola dejó en claro que pese a ya no tener contacto con “El Sol de México” le desea lo mejor por el tiempo que compartieron juntos, a pesar de que esto le provocó ser la envidia de otras artistas.