Luis Miguel le dará anillo de compromiso a Paloma Cuevas, afirma el padre de ‘checo’ Pérez

Hermosillo, Sonora. - Antonio Pérez Garibay, reconocido como el padre del destacado piloto de Fórmula 1, Sergio 'checo' Pérez, se mostró entusiasmado y expresó su alegría ante el regreso de Luis Miguel a los escenarios y su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas.

Durante una entrevista, Pérez Garibay compartió sus impresiones y reveló detalles sobre la relación de la pareja.

Cuando se le preguntó sobre la opinión de la actriz y cantante Lucía Méndez, quien había manifestado anteriormente su visión de que Luis Miguel podría casarse con Paloma Cuevas, el padre de 'checo' Pérez confirmó la existencia de un anillo de compromiso.

"Yo lo único que les puedo decir es que prepárense para ver ese anillo de compromiso. Aunque no lo he visto personalmente, me lo han platicado y sé que es muy impresionante. Incluso, hay una marca y una empresa de renombre que respaldan este anillo, reconocidos por su excelencia en cuanto a kilataje", reveló Pérez Garibay.