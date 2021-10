Así habría sido el pleito entre los “Mascabrothers” y “Albertano”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo surgido en “El Tenorio Cómico”, la semana pasada, porque Olivia Collins no quiso besar en la boca al personaje de Germán Ortega, en la obra, Ariel Miramontes “Albertano” habría protagonizado un nuevo “pleito” con los “Mascabrothers”.

En el programa “Con Permiso”, Juan José Origel habría revelado que después del mal entendido que hubo entre Olivia Collins y Germán Ortega, porque supuestamente no quiso besar al actor porque estamos en plena pandemia, los “Mascabrothers” hablaron con el productor de la obra para que despidieran a la actriz.

Germán se molestó muchísimo y habló con (Alejandro) Gou, el productor, para que Olivia no regrese, pero también Olivia afirma que por la pandemia no te puedes besar en la boca”, comentó Origel.

Pero después de ver la injusticia que habían cometido con Collins, su compañero, Ariel Miramontes le habría reclamado a los hermanos Ortega la forma de tratar a una dama, ya que supuestamente consideraba poco caballeroso la actitud que tomaron hacia con ella.



¿Por qué se molestó Germán Ortega con Olivia Collins?

En una entrevista que Germán Ortega dio a Gustavo Adolfo Infante, el comediante explicó que se había sentido menospreciado por Olivia Collins por no darle en plena escena en vivo, un beso en la boca, el cual ya habían ensayado y estaba en el libreto.

Por su inseguridad de que no es agraciado físicamente, el “Mascabrother” creyó que no lo había besado porque le tenía asco, y en vez de aclararlo con su compañera, él y su hermano armaron tremendo escándalo y lo publicaron en los medios de comunicación.

Tras haber estallado la bomba y sin saber lo que estaba pasando por la cabeza de ambos actores, Olivia le cuestionó a Germán que le explicara lo que sucedía, ya que no entendía.

Luego de hablarlo como dos personas adultas, la escultural actriz le explicó a Freddy Ortega que no lo había besado en esa ocasión porque acababa de comer atún en su colación y no le dio tiempo de lavarse los dientes porque la llamaron a escena, por eso es que lo evadió y no tuvo tiempo de avisarle.

Pero según Martha Figueroa, la artista había dicho que no se le hacía justo que se dieran besos en plena pandemia, pero la casualidad fue que a Arath de la Torre sí lo besó, quien también participa en la exitosa obra.