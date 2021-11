Así fue la alfombra roja de los American Music Awards 2021

ESTADOS UNIDOS.- Algunas de las estrellas más destacadas de la música de este año estuvieron presentes en los American Music Awards que se celebraron en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Cardi B, Kali Uchis, BTS y Becky G fueron algunos de los famosos que desfilaron por la alfombra roja y muchos de ellos deslumbraron con sus llamativos looks.

Olivia Rodrigo

La joven estrella que este año obtuvo éxito tras éxito, llegó luciendo un escotado vestido azul de lentejuelas, la prenda ligeramente transparente dejó claro que Olivia sigue fiel a su estilo inspirado en los 2000 y que la hace lucir como la reina del baile de graduación.

Bad Bunny

El cantautor usó un pantalón sastre de color menta con una chamarra a juego. El estilo oversize fue complementado con lentes de sol y varios collares. Bad Bunny se llevó el premio a mejor álbum latino con El último tour del mundo.

Cardi B

La rapera llevó uno de los looks más impactantes de la noche. Se trata de un diseño de Schiaparelli, personalizado, que consistía en un vestido negro con escote cuyas mangas se unían a un velo de tul. El elemento protagonista del look fue definitivamente la máscara dorada que no dejó ver el rostro de la cantante. Cardi también portó unos guantes negros con uñas doradas y pendientes gigantes.

BTS

Los jóvenes surcoreanos usaron trajes iguales. Se trata de diseños tipo sastre con un cinturón ajustado en los sacos y que llevaron en distintas tonalidades de gris. El grupo de K-Pop se lució en la premiación interpretando su canción "My Universe" en colaboración con Coldplay. También se llevaron el premio a mejor canción pop del año con su éxito "Butter".

Becky G

La regguetonera lució un minivestido ajustado y de mangas largas con aberturas en el frente. El diseñó jugó con líneas simétricas en color negro que fragmentaban el look y favorecían su figura. La cantante protagonizó un tierno momento en la alfombra roja cuando reveló que es fan de BTS y los llamó sus “homies”.

BECKY G SE ABRAZÓ CON HOSEOK Y SE SENTÓ A HABLAR CON BANGTAN ME MUERO



BTS BTS BTS#AMAsTNT BTS @BTS_twtpic.twitter.com/FVHa367fjo — viviana lvs alec (@Jjungvikook) November 22, 2021

Billy Porter

Porter siempre lleva algo sorprendente a las alfombras rojas y esta vez no fue la excepción. El diseñó que usó era todo de un llamativo color azul y simulaba un traje con apertura en el pecho, pero lo que más llamó la atención fue su tocado, el cual consistía en la parte de arriba de un paraguas. Para muchos Porter tiene un gusto terrible, pero para otros es un genio incomprendido de la moda.