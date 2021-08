Aseguran que Lucero volvió a la soltería

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero estaría pasando un momento muy difícil, pues ahora los rumores apuntan que terminó su noviazgo con Michel Kuri.

El periodista Juan “Pepillo” Origel fue quien piensa que la actriz de “Soy tu Dueña” está soltera, ya que ésta no ha vuelto a compartir fotos con su pareja como solía hacerlo.

A mí me contaron por ahí que Lucero ya anda soltera... No sé porque no he podido hablar con mamá Lucero", dijo Origel en la más reciente emisión de su programa 'Con permiso'.