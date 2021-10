Aseguran que David Zepeda arremetió en contra los reporteros y se encerró en su camerino

CIUDAD DE MÉXICO.- David Zepeda fue señalado por Martha Figueroa de haber explotado contra la prensa, luego de que supuestamente estos le exigieran una entrevista durante el festejo de Carmen Salinas.

La periodista platicó a Juan José Origel en su programa “Con Permiso”, que en actor sonorense habría discutido con los reporteros de espectáculos después de que le exigieron que les otorgara una entrevista y lo molestaran en su camerino.

De acuerdo a lo que platicó Martha, la producción de “Mi Fortuna es Amarte”, organizó un pequeño festejo de cumpleaños a Carmelita Salinas ya que cumplió 82 años de edad, el pasado 5 de octubre.

Supuestamente la celebración sería íntima y sólo el elenco y es staff asistiría, pero el productor, Nicandro Díaz, no contaba con que la primera actriz invitaría a la prensa que la había acompañado un día antes en su casa.

La razón por la que no habrían querido a los reporteros en el lugar habría sido porque no querían que molestaran a David Zepeda, quien protagoniza el melodrama junto con Susana González, pero al parecer, los planes se vinieron abajo.

Tras percatarse de la presencia de los medios en la celebración de Carmen Salinas, el actor, de 48 años de edad, se encerró en su “cámper”, el cual usa de camerino cuando las grabaciones son en locaciones y así los cuestionamientos indiscretos de los reporteros.

Ah, no, pues todos ahí al camper de David Zepeda y le tocaban como él no estaba actuando: ‘David, no estás haciendo nada atiéndenos’, le gritaban y le jalaban el cámper. Y David dijo: Oye, a ver primero: ¿Cómo sabes que no estoy haciendo nada?, y segundo: ¿Por qué te tengo que atender?”, relató Figueroa.