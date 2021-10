¿Carmen Salinas abrirá su Only Fans?

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Salinas se mostró emocionada por lo redituable que es mostrar sus atributos en Only Fans y reveló si ella también se animaría a aparecer en paños menores o como Dios la trajo al mundo, en su cuenta propia de Only Fans.

Fue en una entrevista que otorgó a “Ventaneando”, donde la primera actriz se mostró emocionada por llegar con vida y buena salud a los 82 años de edad, y habló sobre lo que piensa del Only Fans.

¡Ay, lo voy a hacer! ¿No aflojan, verdad? ¿Es nada más enseñar? Lo estoy pensando para ver si lo hago yo”, comentó Carmelita.

La estrella de la “Época del Cine de Ficheras” aclaró que sólo bromeaba con la situación y que lo decía por puro juego, ya que le parecen ridiculeces que a su edad se pusiera a tomarse fotos sexys y compartirlas en Only Fans.

“Pero quien tiene hermoso cuerpo, hermosa cara, que lo haga, y si van a ganarse su lanita, pues que se la ganen, ¿verdad? Ahorita como está la situación. Nomás no aflojen, hijas. Nomás enseñen el cucarachón, pero nada más”, externó.

Carmelita Salinas convivió con las vedettes más importantes y famosas de todos los tiempos, como Wanda Seux, Lyn May, Olga Breeskin, Rossy Mendoza, la Princesa Yamal, entre muchas otras.



Carmen Salinas festeja sus 82 años en familia

Contenta y agradecida con la vida, Carmen Salinas festejó sus 82 años de edad, en compañía de su familia y amigos más cercanos, quienes disfrutaron de un rico pastel y una tasa de capuchino, y gustosa, atendió a los medios de comunicación que asistieron al festejo.

Comentó que se sentía muy contenta de poder festejar su cumpleaños con su familia, ya que tenía llamado de su reciente proyecto, pero lo suspendieron por ser su cumpleaños y que pudiera estar con sus nietas, con su nuera, con sus hermanos Elena y Jesús Alfredo, así como su bisnieta Elenita.

Detalló que el primero que la felicitó con una tarjeta de cumpleaños fue Joaquín López Dóriga, la cual se la envió hace cinco días; casi todas sus compañeras de trabajo le hablaron para felicitarla y Luis de Alba le envió un video deseándole lo mejor.

“No saben cuánto se los agradezco, de veras. Que me hagan sentir menos la soledad que tengo. ¿La vida qué me debe a mí? Es que es tan recordado y todo, la ausencia de mis seres amados que se llevó la vida, como mi hijo, mi madre, mi padre, y el año pasado, la muerte de mi hermano, el mayor, de Covid, de Jorgito y su esposa María Eugenita, en cinco días se fueron los dos”, finalizó.

Nota a partir del minuto 38:28