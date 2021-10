Luis de Alba ya planea regresar al trabajo después de cirugía

Ciudad de México.- El comediante mexicano Luis de Alba confesó su interés de volver a los escenarios tras ser intervenido de emergencia después sufrir una caída que le provocó una fractura de fémur durante su gira de trabajo en Monterrey.

A pesar de que el incidente se suscitó a finales del mes de septiembre, el actor conocido como “El Pirruris” dio a conocer sus planes para regresar lo más pronto posible a su profesión.

Incorporarme a las actividades no tiene mucho problema porque mis actividades próximas e inmediatas son dos películas, esas no tienen problema porque se puede truquear. La que sí me preocupa es una obra de teatro que estoy empezando, que estoy preparando, porque hay que moverse, hay que bailar un poco, y ahorita no estoy en condiciones”