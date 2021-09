Luis de Alba rompe el silencio y agradece apoyo económico que ha recibido para su operación

Ciudad de México.- El actor conocido como “El Pirruris” agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido luego de darse a conocer que necesitaba ser intervenido de emergencia tras una caída que sufrió durante su gira de medios en Monterrey.

Después de ser trasladado a Guadalajara, Luis de Alba fue captado por un reportero del programa Venga la Alegría durante su llegada al nosocomio donde también se encuentra internado Vicente Fernández, momento que el comediante aprovechó para brindar sus primeras declaraciones al respecto de su estado de salud.

Me siento con dolor porque traigo rota una prótesis, vamos a poner dos prótesis rotas y para acabarla el fémur, también se me trono”

Dijo antes de entrar al quirófano.

Tras la operación, el artista de 76 años se mostró más conmovido y envió un mensaje de agradecimiento a las personas que realizaron donativos para su recuperación.

Luis agradece por el apoyo

“La gente que no vive de un día de reír o de disfrutar, pues no vive bien, yo creo, y sí agradezco a la gente y a las gentes de familias que no conozco y a mis amigos que me mandaron dinero, mucho dinero, se los agradezco porque ni lo solicité y gracias a Dios estoy bien, muy bien”, comentó.

Sin mencionar nada de la controversia que se suscitó este fin de semana luego de que se informara que el director del hospital de Monterrey aseguró que los gastos médicos de Luis de Alba fueron de 30 mil pesos y no de 300 mil como la familia dio a conocer a través de la recaudación que hicieron por medio de la plataforma Go Fund Me, el comediante solo dijo:

“Dios me quiere, y eso lo agradezco, y te das cuenta cuando estás en situaciones así, de que hay tanta gente buena que no conoces, pero ellos sí te conocen”.

Cabe señalar que uno de los involucrados en el traslado y atención médica de Luis de Alba es el cantante Julio Preciado, pues incluso es uno de sus médicos el que está atendiendo al longevo actor y los mantiene en estrecha comunicación.