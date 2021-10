¡Lyn May luce irreconocible, cambia totalmente de cara y la confunden con Nicki Minaj!

CIUDAD DE MÉXICO.-Lyn May dejó a todo el mundo con la boca abierta al aparecer con nuevo look.

La vedette habló en el programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante y lució su nuevo rostro con el que dijo "se siente muy bien".

La confunden con Nicki Minaj.

Con unos pómulos muy pronunciados, unos labios gruesos y la piel de terciopelo, la bailarina invitó a sus miles de seguidoras a “ponerse bonitas” con uno que otro arreglito estético.

Además cambió su clásico cabello negro por uno decolorado en tono rosado.

Usuarios de redes bromearon y dijeron que se parecía a la rapera Nicki Minaj.

Lyn May lució con el pelo rosado en Instagram.

“Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga”, escribió en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Lyn May invita a sus seguidores a ponerse bótox y recibe críticas en redes sociales

Lyn May acepta que le pusieron filtros

Ante la pregunta de si utilizaron filtros de video, May dijo que "sí, porque se ve demasiado guapa".

Lyn May invitó a todos a ponerse guapos.

Ante la respuesta, Gustavo Adolfo Infante le pidió que no use tanto filtro porque así no la reconoce bien.

"Me veo muy guapa, verdad, yo creo que sí usaron filtros los chavos. Es que son los chavos de acá y son muy buenos maquillistas", señaló.

Te puede interesar: ¿Quién gana?: La épica pelea entre Cibernético y Lyn May

Por su parte, Lalo Carrillo, conductor del programa, le comentó que "con tanto filtro ya parecía a la hija de Laura Bozzo".

"No me digas eso", afirmó.

Por último, la actriz de 68 años, dijo que aunque se ve guapa ella prefiere verse más natural.