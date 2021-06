Susana González denunció el “mal uso” de su imagen para propaganda política

CIUDAD DE MÉXICO. – Susana González, actriz y modelo mexicana, denunció por medio de sus redes sociales el uso indebido y sin su permiso, de su imagen en propaganda política.



Por medio de un video compartido en Instagram, la actriz, visiblemente molesta, mostró pruebas “del mal uso” de su imagen, pues se creó una cuenta falsa, con su nombre, desde la cual invitaban a la población de una localidad a votar por un candidato en específico.



No me gusta lo que están haciendo, me parece muy grave. Por favor les pido que me ayuden a reportar esta cuenta. No soy yo, estas no son mis palabras, yo no voy a estar en ningún mitin político ni estoy convocando a absolutamente nadie, así que, por favor, no se crean esto, es una mentira”, aseguró la actriz.