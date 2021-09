Aseguran que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen casados

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de anunciar su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen unidos legalmente y no se han divorciado, aseguró un programa de televisión estadounidense.

Se trata de “Suelta la Sopa”, donde se habría dicho que de acuerdo a las autoridades de California, la pareja sigue unida en matrimonio y no han concluido legalmente la relación que duró poco más de dos años.

Se detalló que los motivos de la no disolución del matrimonio son porque no han entregado la documentación correspondiente, lo que da pie a imaginarse que en el fondo no tienen ganas de hacerlo, ya que en el pasado se rumoraba que podrían reconciliarse.



¿Cuándo se casaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron el 28 de mayo de 2018, y organizaron una majestuosa y romántica boda en Tepoztlán, y aunque no tuvieron una boda “tradicional”, sí realizaron una unión espiritual con elementos mexicanos.

Evidentemente la boda civil la llevaron a cabo en Estados Unidos, pero la pareja no desaprovechó la oportunidad de poder disfrutar de uno de los días más importantes de su vida en algún lugar paradisiaco de México.

Desde entonces, los actores se convirtieron en una de las parejas más bonitas y queridas del medio del espectáculo, y supieron ganarse el corazón de sus seguidores, quienes desde un inicio los han apoyado, incluso, cuando anunciaron su separación.

Como producto del amor de la pareja nació Kailani, quien actualmente tiene 3 años de edad y vive con su mamá.

Tras anunciar su separación y el inicio del divorcio, tanto Aislinn como Mauricio han declarado que sufrieron al tomar la decisión de terminar su matrimonio y no había sido por falta de amor, sino que ya no funcionaban como pareja pero habían quedado en buenos términos.

A pesar de que se rumoraba una posible reconciliación, Mauricio inició una nueva relación con la modelo sonorense, Paulina Burrola, mientras que a Aislinn se le vio acompañada de Jonathan Kubben, en unas vacaciones que habrían realizado a Suiza.