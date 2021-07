“Asco de personas”, Laura Zapata denuncia nueva negligencia de los enfermeros que cuidan a su abuelita

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz mexicana de 64 años, Laura Zapata, denunció por medio de sus redes sociales que su abuela, Doña Eva Mange, había sido víctima de negligencia por parte de sus cuidadores, una vez más.



Laura y se hermana, la cantante Thalía, denunciaron a finales del año pasado el deterioro en la salud de su abuelita, de 103 años, como consecuencia de un “presunto” descuido por parte de los encargados del asilo en el que se encontraba.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Ahora, Zapata compartió por medio de su cuenta personal de Twitter, que su abuelita tiene una fractura en el pie, algo que sucedió cuando ella salió a trabajar y Doña Eva se quedaba al cuidado de enfermeros.



Las declaraciones de Laura Zapata



Por medio de Twitter, la actriz compartió una serie de fotografías en las que muestra el pie de Doña Eva, el cual se nota muy golpeado, inflamado y con moretones, a su vez, adjuntó una radiografía en la cual se muestra que tiene un hueso quebrado.



La gente cada día está peor. Esto le hicieron a mi abuelita Eva y ninguno de los cuatro enfermeros sabe qué pasó, mientras yo trabajaba. Los mexicanos pin… sin educación, aunque presuman de títulos de enfermeros. Asco de personas”, compartió la actriz.



El incidente, de acuerdo con Zapata, ocurrió el pasado 24 de julio, y luego de las acusaciones en redes sociales, internautas mostraron su apoyo a la actriz y enviaron sus mejores deseos para la pronta recuperación de Doña Eva.

La gente cada día está peor !!! Esto le hicieron a mi Abuelita #Eva y ninguno de los cuatro enfermeros sabe qué pasó, mientras yo trabajaba. Los mexicanos Pinches sin educación aunque presuman títulos de enfermeros. Asco de personas. #MexicoDespierta #MalditosMilVeces pic.twitter.com/Bg4mdoZ8xs — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) July 25, 2021



Laura Zapata habla de lo ocurrido



En entrevista con “Ventaneando”, la actriz de 64 años compartió que en su casa tienen todo lo necesario para que su abuelita esté cómoda, además, reveló que cada 15 días cambian de turnos dos enfermeros y dos enfermeras para que la cuiden en todo momento.



Laura cuenta que un día recibe una llamada de una de las parejas de enfermeros informándole que su abuela “tenía algo en el pie, pero nadie sabía que había pasado”, comentó la actriz. Posteriormente, Zapata citó a los enfermeros a su casa para hablar con ellos, también agregó que su maestra de canto la apoyó para irse a su hogar a cuidar a Doña Eva mientras ella está trabajando.



“Cuando empiezo a preguntar qué le pasó a mi abuelita, me dice la maestra: ´Oye, yo escuché el jueves que metieron a bañar a tu abuelita y que ahí se dio un golpe muy fuerte, pregunté que había pasado y me dijeron que nada´. Entonces el lunes que me avisan esto, decido llevarla al hospital”, comentó Laura.

Así es inútiles y cobardes !!! https://t.co/FhCMhD5yxj — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) July 28, 2021



El informe de salud de Doña Eva



La hermana de Thalía agregó que, antes de ir al hospital, llamó a un especialista para que la atendiera en casa, dónde le confirmó que Doña Eva tenía fracturada la tibia y el periné.



“Nadie me dice que pasó. Tengan ética (los enfermeros), tengan moral, tengan conciencia, si fue un accidente díganme, pero necesito saber qué sigue, no vaya a ser que mi abuela tenga un golpe interno”, agregó la actriz.



Zapata comentó que Doña Eva, aparte de tener las heridas que sufrió en el “Asilo del terror”, de las cuales, le quedan dos de las siete con las que salió, ahora tiene la fractura, expresó la actriz entre lágrimas.