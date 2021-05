Laura Zapata confiesa estar pasando por momentos difíciles

CIUDAD DE MÉXICO. – A unos meses de denunciar el asilo donde se encontraba su abuela, Eva Mange, y de regresar a las redes sociales, Laura Zapata causó “alarma” entre sus seguidores, pues compartió un video en su Instagram personal donde, visiblemente afectada”, reveló el difícil momento que está atravesando.



En la red social, la hermana de Thalía publicó dos videos, en el primero, mencionó que debido a que tuvo que cuidar de su abuela y arreglar los problemas que se generaron con el asilo había tenido que asentarse de TikTok.

“Tengo aproximadamente cuatro meses de no hacer ningún Tiktok, se me habían quitado las ganas, no sabía que decir, sobre qué hablar. El último TikTok que hice fue el 10 de enero, que iba feliz de la vida a visitar a mi abuela al asilo del terror a pasar con ella su cumpleaños 103 el 18 de enero. Lo demás, ya no saben, llegué y me encontré con algo que nunca en mi vida hubiera querido encontrarme, con el maltrato a mi abuela, corrupción y ambición”, señaló la actriz.

Laura Zapata confesó sentirse triste y agobiada



Por medio de la segunda transmisión de TikTok compartida en el Instagram personal de Laura Zapata, la actriz expresó, a punto de llorar, lo conmovida que se sentía por los comentarios que habían dejado en el video donde hablaba de su abuela.



Amigos queridos, leyendo sus comentarios y para agradecer su apoyo, su cariño. Me he sentido, de verdad querida, entendida por ustedes y apoyada. Han sido días muy difíciles para mí, pero voy a regresar a estar con ustedes, voy a regresar porque lo necesito, porque he estado muy vulnerable, muy triste, muy golpeada, muy vejada, pero dándole gracias a Dios de tener a mi abuela viva y de que los tengo a ustedes con tanto apoyo. Gracias, de verdad, gracias”, señaló Zapata.

Desde hace meses, la salud de Eva Mange ha estado delicada luego de que la actriz y Thalía denunciaran que su abuela había sido víctima de abandono al permanecer en una residencia para personas de la tercera edad, donde no la atendían correctamente, pues Mange fue hospitalizada por recibir medicamentos que la hicieron perder sales y tener graves heridas en el cuerpo.



Luego de ser dada de alta, Eva Mange fue llevaba a la casa de Laura Zapara, donde la cantante asegura estarla cuidando y brindándole el apoyo que ella necesita. Por su parte, Laura continua pidiendo justicia por los descuidos de los médicos y enfermeros bajo los cuales estaba la vida de su abuelita.