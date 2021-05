Laura Zapata aclara que Thalía no la mantiene

CIUDAD DE MÉXICO.-Laura Zapata a pesar de ser una de las figuras más reconocidas en el medio del espectáculo, decidió romper el silencio y descartó que su hermana, la cantante Thalía la mantenga económicamente, porque ni cuando llegó a estar casada permitió que la mantuvieran, debido a que siempre le ha gustado ser una mujer independiente.

Fue para el programa 'Hoy' que la artista reveló que jamás le ha gustado ni quisiera que la mantuvieran, a pesar de que ya tiene un año sin trabajar, ella suele solventar sus cuentas.

Yo quisiera que alguien lo hiciera, pero no. Ni cuando estuve casada me mantuvieron ni me dieron… Afortunadamente soy una mujer que toda mi vida ha trabajado”, mencionó.

Laura agregó que desde que comenzó a trabajar aprendió a cuidar su dinero y ahorrar para su futuro, sin que esto afecte los gastos diarios de su casa, además de que aprovechó para agradecer por el gran éxito que ha tenido durante su carrera.

Además la actriz reveló que el tiempo que se dedicó a ser maestra de educación física, lo primero que hacía con su cheque fue ver en que tocaba utilizarlo, si para casa, gas, luz o teléfono.

Por si fuera poco Zapata reveló que desde que se dio a conocer la pandemia por Covid-19, en marzo del año pasado, hasta ahora ninguna producción se ha acercado para brindarle trabajo, sobre todo porque ahora cuida a su abuela, la señora Eva Mange.

Ya tenemos un año encerrados, en marzo del año pasado fue el último trabajo que tuve… Ahora me necesita ella (su abuela) y yo encantada de la vida y además con todo esto de la pandemia también es muy difícil en algún foro, además de que no he sido llamada, yo creo que me ven y dicen: ‘yo creo que está muy comprometida en este momento, sacando sus asuntos personales''', reveló la actriz.