Arturo Islas pide hablar con AMLO: "No nos rajamos", grita frente a Palacio Nacional

MÉXICO.- Los miembros de la campaña Sélvame del Tren y el presidente Andrés Manuel López Obrador suspendieron la cita que acordaron luego de que AMLO invitara a los famosos, científicos y activistas a dialogar con él los efectos ambientales del proyecto en el palacio nacional. Mientras el mandatario dijo en una reciente mañanera que la cita fue rechazada por los llamados ambientalistas, famosos como Eugenio Derbez y Arturo Islas aseguran que fue AMLO quien canceló el encuentro pactado para el pasado 25 de abril.

“Como muchos saben hoy teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento Sélvame del Tren y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos la cancelaron argumentando que los integrantes de este movimiento, ‘los famosos’, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir”, dijo el comediante en un video publicado ayer luego de la mañanera.

"Vendré en la noche cuando usted esté dormido para gritarle desde aquí, aunque un día me digan loco", Arturo Islas de #SelvameDelTren tras cancelarse diálogo con AMLO en Palacio Nacional

Pide diálogo sobre el Tren maya



Pide diálogo sobre el Tren maya



Por su parte, Arturo Islas apareció frente al Palacio Nacional con un megáfono para exigirle al presidente que reciba a los miembros de la campaña. Incluso amenazó con ir todas las noches a buscarlo hasta que le abra las puertas de su oficina.

“[Vendré] en la noche, cuando usted esté dormido, para gritarle desde aquí. Aunque un día me digan loco, sé que los locos que cuidan la naturaleza de alguna manera serán recordados. Así como su función social y su movimiento por las comunidades ha sido una causa; la mía por mis hijos, por México, por los jóvenes, es la naturaleza", le gritó desde afuera.

Parte del colectivo que hoy asistió a Palacio Nacional, nos invitó y ayer a unas horas se nos rajo, lo demás es un mal ejemplo a este país, el negarse al Diálogo que usted mismo abrió, es violencia, queríamos platicar, intercambiar ideas y sumar. #SelvameDelTren

"Sin politiquerías presidente Obrador. Con cariño y con amor vendré a buscar esa reunión” fueron algunas de las palabras que agregó después el activista quien cerró con el mensaje “No nos rajamos, ching**”.

Le recuerda apoyo en campaña

Así mismo, Islas enfatizó que él y sus colegas no buscan una interacción violenta o agresiva, pues solo están interesados en hablar en pro del medio ambiente. “Nosotros no vamos a violentar absolutamente nada, nosotros queremos diálogo, queremos platicas y representar las ideas de todos. Yo quiero que sepa una cosa, presidente […] en algún momento creí que tenía apertura”, dijo el famoso.

Finalmente, el conductor de Survivor México le recordó a Obrador que contribuyó a que saliera victorioso en las elecciones de 2018, pues usó sus redes sociales a favor del ahora presidente.

Rumbo a la rueda de prensa en Palacio Nacional 1 PM, acá les dejo la respuesta al comunicado de gobierno del día de ayer para cancelar la reunión a unas horas antes y que con mentiras han querido manipular. Lean respuesta por respuesta. #SelvameDelTren

“Yo utilicé mis medios de comunicación cuando usted estaba en campaña para que usted saliera victorioso. Yo no estuve de acuerdo por lo que pasó en la contienda con Felipe Calderón. Sin embargo, me decepcionó muchísimo, me decepcionó en el alma que nos haya cancelado la posibilidad de platicar”, comentó.