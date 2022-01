Aristeo le declara su amor a La Bebeshita y le pide empezar juntos el 2022

MÉXICO.- Luego de que los dos participaran en MasterChef Celibrity, la Bebeshita y Aristeo Cázares despertaron rumores de un romance que hasta el momento los dos han desmentido, aunque no hay duda de que sí sostienen una cercana amistad. En una ocasión Alexis inclusó reveló que sí siente una atracción especial por el atleta.

En vista de esta tensa interacción, el exconcursante de Exatlón aprovechó que su compañera ha declarado públicamente sus sentimientos por él para jugarle una broma por el pasado Día de los Inocentes y la influencer asegura que luego de esto se le rompió el corazón, ya que se trata de un engaño que le resultó muy cruel.

El pasado primero de enero, durante la emisión del programa Venga la Alegría, La Bebeshita reveló que Aristeo decidió declararle su amor repentinamente, y aunque para ella se trató de una agradable sorpresa al principio, luego de dio cuenta de que era Día de los Inocentes, por lo que entendió que se trataba de una broma.

Daniela relató que ese día estaba manejando, cuando recibió una llamada de su amigo Aristeo.

''Yo estaba en mi coche manejando muy tranquilamente y de pronto me marca el Aris. Me dice: 'Oye, ¿estás sola?' Y yo: 'Ay Aris, sí estoy manejando ¿qué pasa? (...) Y entonces me dice: 'Me gustas, me gustas muchísimo. No puedo vivir sin ti'', contó la Bebeshita.