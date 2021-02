Ariadne Díaz: Tatúa a su hijo y las redes reaccionan así

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos meses la actriz Ariadne Díaz decidió retirarse un tiempo del mundo del espectáculo, pero sigue muy activa en sus redes sociales, en donde consiente a sus fans con hermosas fotos de ella y su hijo Diego.

Y recientemente acaparó la mirada de todos pues Ariadne Díaz sorprendió a sus seguidores con varios videos en Instagram en donde aparece realizándole una serie de tatuajes al niño de cuatro años.

Tras las imágenes sus fans reaccionaron felicitando a la pareja pues es una manera más de compartir y divertirse con su pequeño hijo.

Sin embargo, las imágenes solo se trataban de un momento más de diversión entre la guapa actriz y su hijo, pues lo que realmente pasó fue que Ariadne dibujaba los cochecitos de Diego en su espalda y vientre; además el niño aprovechó y pidió que escribieran su nombre y el de su papá.

Sin duda alguna, Ariadne y Marcus siempre han demostrado ser una pareja muy estable, se han encargado de consolidar una familia muy unida y llenan de amor a Diego a cada momento de sus vidas.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas, la actriz se sometió a una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes donde respondió a cuestionamientos muy personales, como por ejemplo sobre la idea de tener otro bebé, idea que la actriz no descartó por lo que sería muy probable que la guapa pareja pronto comparta la buena noticia.

Ariadne revela segundo contagio por Covid-19

Desafortunadamente la lista de famosos que han comunicado a sus seguidores su diagnóstico positivo a COVID-19 no es breve, pues desde que comenzó la emergencia sanitaria en el mes de marzo de 2020, distintas personalidades han dado a conocer su condición de salud, aunque hay algunas que han preferido mantenerlo a discreción en un inicio y es hasta que se recuperan de la afección cuando cuentan a su público lo que han atravesado.

Este ha sido el caso de la actriz Ariadne Díaz, quien hace unos meses le contó a sus followers de Instagram que padeció el contagio de coronavirus, situación que pudo afrontar exitosamente en su momento y sin mayores problemas ni síntomas de gravedad. Sin embargo, recientemente la actriz protagonista de telenovelas como Tenías que ser tú y El color de la pasión volvió a sufrir una nueva infección del virus SARS-CoV-2, presentando una sintomatología más persistente.

En una sucesión de "instastories", la intérprete le contó a su público que la razón por la que había estado ausente de las redes sociales por un tiempo es porque por segunda ocasión se contagió del virus que ya ha generado millones de muertes en el mundo, y que en la actualidad continúa siendo una amenaza latente en México, donde en más de una decena de estados el semáforo epidemiológico se mantiene en rojo, que indica un riesgo importante de contagio.

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, reveló la intérprete.