Arath de la Torre sorprende con su imitación de Christian Nodal en "El Retador"

MÉXICO.- Este domingo, "El Retador" estrenó su primera transmisión del programa, mismo que cuenta con grandes personalidades como "la India" Yuridia, Dulce, Adrián Monte, Pía Paz y Arath de la Torre.

Éste último participa como imitador y comenzó por personificar a uno de los cantantes más polémicos del momento: Christian Nodal.

Para conseguir un look "Nodalezco", el actor duró cuatro horas en el área de maquillaje, logrando recrear el rostro del joven intérprete. Incluso, acompañó su vestuario con los característicos tatuajes y el mismo color de cabello que utilizó tras su ruptura con Belinda -el cual despertó una acalorada discusión entre Nodal y J Balvin-.

Aunque la imitación de Arath no se apegó al cien por ciento a la manera de ser de Nodal, el también conductor explicó que decidió arrancar el programa con este personaje por la gran admiración que le tiene al intérprete de "Botella tras botella":

Es un gran artista, es un ídolo. Me he clavado más en su música y sin duda es un gran artista, tú no puedes interpretar a alguien que no admiras"