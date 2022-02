Arath de la torre: se filtran audios donde amenaza a periodista

MÉXICO.- Desde principios de mes, Arath de la Torre ha estado envuelto en un pleito mediático contra una revista de espectáculos. El pasado 1 de febrero TVNotas publicó una nota en la que aseguró que el conductor de Hoy salió de la obrra de teatro El tenorio cómico porque intentó reconquistar a su exnovia, la coreógrafa Andrea Rodríguez, quien ahora está comprometida con su compañero Julio Alegría.



Supuestamente, Alegría le habría exigido a Arath que dejara en paz a su pareja lo que destató una pelea que terminó con la renuncia del conductor. En aquella ocasión, el medio también aseguró que Arath amenazó por medio de audios de WhatsApp a Jorge Ugalde, el reportero de espectáculos de Televisa, por haber tocado el tema de su salida de la obra de teatro en el programa Con permiso, de Unicable.

En un segmento del programa Hoy el conductor hizo un espacio para hablar del tema y desmintió las declaraciones de TV Notas. "Siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos y descalifico categóricamente la información que se maneja sobre mí en una publicación. Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación y quiero decirles que toda la información la tendrán siempre de mi voz aquí, en mi casa, en Hoy, dando la cara siempre". De igual forma, agregó que llevará el asunto a la corte pues considera que esa es la forma correcta de proceder.

Este 11 de febrero la situación del conductor ha dado un nuevo giro, pues la revista publicó los audios de WhatsApp en los que insulta y amenaza al reportero. Entre las fuertes palabras de Arath, se escucha le exige retractarse de lo que comentó con la conductora Martha Figueroa.

"Voy a ir a buscarte personalmente. Esto no se va a quedar así, cab... Soy un hijo de la chin... Hay que hacerse responsable de lo que uno dice cuando está calientito ahí sentadito en la silla... No es que hables mal o bien de mí; tú provocaste todo esto. Alguien me va a dar una expliicación de por qué, si yo me salí del Tenorio con pinzas, para evitar todo esto, por qué alguien como tú tiene que abrir el hocico", se escucha en los audios".