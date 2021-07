Aracely Arámbula se sincera sobre su relación con Luis Miguel

MÉXICO.- Aracely Arámbula compartió varios detalles de cuando mantenía una relación romántica con Luis Miguel, padre de sus dos hijos Miguel y Daniel. Incluso reveló la razón por la que no aparecía en la bioserie.

Según un reporte para la revista Quién, la actriz comentó que, como pocas veces en su vida, vivió una historia de amor “muy hermosa” al lado del cantante, y por ello no quiso que se interpretara en la serie de Netflix, posiblemente por las modificaciones por parte de los guionistas.

Es una historia muy hermosa (la que vivió con El Sol), me gustaría un libro de memorias, primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya la saben, les he contado ciertas cosas, pinceladas, como la presentación que hizo su papá cunado dijo: ‘Es niño y se llamará Miguel’, la foto en la que está en mi vientre Daniel. Ellos ven todo eso, que es una belleza”, contó Arámbula.

Además, Aracely recalcó la importancia de la familia y cómo jamás haría algo para afectar a sus hijos sobre la perspectiva de su papá, pues asegura que no diría algo negativo sobre Luis Miguel por la gran historia de amor que hay detrás, aparte de traer a Daniel y Miguel a su vida.

“(…) Yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue. Las cosas a veces no pueden seguir por cualquier razón, pero no por eso vas a estar triste”, dijo sobre su pasada relación.

Razón por la que no quiso participar en “Luis Miguel: La serie”

La actriz señaló que no sería parte del elenco de la bioserie del cantante debido a que no deseaba que su relación se describiera según el criterio de los guionistas, quienes no le iban a pedir su opinión y “lucrarían con sus recuerdos”. Además, revela que también lo hizo para evitar que sus hijos conocieran su historia desde perspectiva de otros.

"La productora (de la serie de Netflix) me buscó cuando estaba en La doña y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque ellos sí están lucrando con esos recuerdos, primero les pedí que no quería salir, que la tocaran (la vida de Luismi) antes porque no quería que nos pusieran a mí y a mis hijos porque es algo muy bello”, declaró Aracely Arámbula.