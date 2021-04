Abogado de Aracely Arámbula da ultimátum a Luis Miguel

Ciudad de México.-A escasos días de darse a conocer que Luis Miguel lleva más de un año sin pagar la manutención de los hijos que procreó con Aracely Arámbula, ahora el abogado de la actriz, Guillermo Pous, envió un contundente mensaje al intérprete de “Cuando calienta el Sol”.

En entrevista para la revista TVyNovelas, Pous aseguró que recurrirá a todas las instancias legales para que el cantante cumpla con su obligación como padre de Miguel y Daniel, de 14 y 12 años de edad, respectivamente.

Tras asegurar que Aracely le comentó desde hace más de un año que no se encontraba en una posición cómoda porque no recibía la pensión que correspondía a favor de sus hijos, el abogado confirmó que en caso de que Luis Miguel haga caso omiso a la solicitud de su ex pareja lo demandarán por incumplimiento de la manutención de los menores.

Ante la pregunta sobre la decisión legal que emprenderá Aracely Arámbula por esta situación, el representante legal de la actriz explicó: “hacer valer el convenio ante la vía judicial, ya sea en una jurisdicción en México, en su lugar de residencia, o bien, en Florida, donde actualmente se encuentra la residencia del señor Gallego”.

Al respecto de si Aracely piensa demandarlo si no cumple con los pagos, Guillermo Pous comentó: “Por supuesto que está considerando la situación y se está estructurando para cumplirla; el tiempo que ha transcurrido ha hecho que la señora, con esta contingencia sanitaria, y que no tiene trabajo o el regular al que estaba acostumbrada, ha hecho que tenga que utilizar sus ahorros para cubrir los gastos de manutención de sus hijos, que son menores”.

De la misma manera, Pous explicó lo que pasaría si en algún momento el intérprete arguye que no tiene dinero para pagar la pensión.

“Es algo muy sencillo; si dice que no tiene dinero, primero se piden auditorías, se verifican las cuentas, los pagos que ha recibido a partir del momento que sucedió, y de esa manera se acredita si tuvo dinero y no quiso pagar, si no ha tenido dinero y no paga, o si va a tener dinero y con eso pagará”.

Posteriormente, manifestó que, si el artista ha mentido sobre su situación económica para evadir su responsabilidad, corre el riesgo de ir a prisión. “Por supuesto, un fraude, con consecuencias penales y civiles que ameritan cárcel por la falta del pago de la pensión alimenticia”.

Por último, el abogado Guillermo Pous confesó cómo se encuentra “La Chule” con toda esta situación. “Siempre se encuentra tranquila, es una persona absolutamente moderada, discreta y prudente, nunca busca conflicto”.

A pesar de que el abogado no dijo la cantidad que Luis Miguel debe pagar como pensión, el portal TMZ reveló en 2014 que Aracely exigía un pago de 60 mil dólares mensuales (poco más de un millón 190 mil pesos) como mínimo para este efecto, y por su parte LuisMi ofrecía 15 mil dólares (casi 300 mil pesos).