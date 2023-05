Aracely Arámbula desmiente que Luis Miguel vea de “vez en cuando” a sus hijos

Después de que se dieran comentarios donde decían que Luis Migues si ve a sus hijos, Aracely Arámbula se mostró bastante molesta por ello.

En este medio se decía que Luis Miguel visitaba de “vez en cuando” a Migue y Daniel, los hijos que “El Sol” procreó con la “Chule”.

Por medio de su cuenta en Instagram, la actriz desmintió estos dichos respecto a la supuesta relación que existe entre sus hijos y su padre, la cual, según lo mencionado anteriormente por ella, es nula.

La protagonista de “La madrastra” retomo una imagen de una entrevista a Lucia Miranda, quien es viuda de un ex manager de Luis Miguel, donde mencionó que había una relación entre “El Sol” y sus hijos.

Con pocas palabras, pero contundentes, fue como Arámbula desmiente lo dicho por Miranda y destacó que, cuando se trata de sus hijos, ella siempre hablará con la verdad.

Fue en una entrevista para el programa “De primera mano” donde Lucia Miranda afirmó que Luis Miguel si tenía relación con sus hijos menores, que era poca, pues los veía “de vez en cuando”.

"Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir”, dijo Lucía Miranda.