“Yo soy mamá y papá, como muchas mujeres en México” Confirma Aracely Arámbula

Ciudad de México.- Parece que la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas sigue avanzando con éxito. Hace poco, se observó al "Sol de México" llevando a las hijas de su pareja al colegio. Los paparazzi capturaron el suceso ocurrido en España, y las fotos fueron compartidas en el programa "Hoy Día" de Telemundo.

Este hecho ha generado mucha discusión en las redes sociales, ya que diversos usuarios han cuestionado al cantante, quien no parece tener la misma cercanía con sus propios hijos. En un aeropuerto de la ciudad de México, la actriz Aracely Arámbula fue interrogada sobre si el cantante y ex pareja mantiene una buena relación con sus hijos, Daniel y Miguel, a lo que ella respondió que no.

Recientemente, uno de ellos cumplió 13 años y no recibió ni siquiera una llamada de su progenitor.

Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él", afirmó la artista. "Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, hermano y con mis sobrinos. Mis hijos están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor. La verdad, no extrañamos nada. La única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia".

Asimismo, aseguró que no necesitan la presencia ni el apoyo paterno del intérprete de "Cuando Calienta el Sol". "Yo trabajo mucho y, la verdad, vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después de él".

Soy mamá y papá. Soy una mujer que, como muchas mujeres de México y el mundo, nos hacemos cargo no solo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos, porque pasan por la adolescencia”.

Hasta el momento, Luis Miguel no se ha pronunciado al respecto de las contundentes declaraciones de su ex pareja.

Con información de El Financiero.

