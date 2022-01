Angelique Boyer responde a quien la llamaron “payasa”

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelique Boyer saltó a la fama desde su papel “Vico” en la éxitosa telenovela ‘Rebelde’, desde entonces se ha convertido en una de las actrices más guapas y populares de la televisión mexicana.

Actualmente también forma una de las relaciones más populares del medio artístico a lado de Sebastipan Rulli, con quien ya tiene más de 7 años de noviazgo pero ambos han decidido no casarse.

Hace unas hora por medio de la cuenta de Instagram de Univison Famosos se publicó un video en el que aparece actriz decidió responder a los que le habrían señalado como “payasa” por no aceptar cualquier papel de una telenovela o proyecto televisivo.

En la grabación Angelique dejó en claro que a pesar de la pandemia, ella siguió trabajando, pero entre un proyecto y otro siempre intenta dejar pasar un año, porque es algo que le ha beneficiado a ella y a su carrera profesional.

Entonces no me gusta decirle que “no” al trabajo, no crean en esos encabezados, hablamos de esos encabezados, ultimamente que han puesto palabras en mi boca, que me he puesto muy payasa, porque ultimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos” reveló la actriz.